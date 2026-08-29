Palacios: Cambios del Seniat son pasos importantes hacia una reforma tributaria integral 

Leonardo Palacios, abogado experto en derecho tributario y finanzas públicas, consideró que la eliminación de la fecha de vencimiento del Registro Único de Información Fiscal (RIF) y la digitalización de algunos trámites del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) son pasos importantes, pero no constituyen por sí mismos una reforma tributaria integral.

Durante una entrevista para Radio Fe y Alegría Noticias, Palacios señaló que se trata de medidas de coyuntura que pueden abrir el camino hacia una transformación más amplia de la administración tributaria.

“No me gusta hablar de reforma tributaria, pero puede ser un paso. Creo que lo que se está dando aquí son medidas de coyuntura”, sostuvo.

Apuntó que estas decisiones responden también a la necesidad de hacer más eficientes los trámites y evitar que el cumplimiento de las obligaciones tributarias termine afectando a los contribuyentes.

“Estamos frente a unos pasos pequeños, pero muy importantes, que refieren a la necesidad de que esa obligación de pagar impuestos, que la eficiencia y la eficacia no se lleven por delante al contribuyente”, declaró.

Simplificar los trámites

Palacios planteó que la modernización de la administración tributaria debe avanzar hacia un sistema en el que el contribuyente no tenga que presentar repetidamente documentos que ya están registrados en las plataformas oficiales.

“Es absurdo que a ti te estén pidiendo a cada momento que vas a hacer un trámite, copia del RIF, de las declaraciones, del acta constitutiva, de las actualizaciones, porque eso ya debe estar dentro del sistema de información”, dijo.

Mencionó incluso el uso de tecnologías como blockchain para mantener registros y facilitar los procesos administrativos.

A su juicio, la simplificación también debería extenderse a otras instituciones y a todos los municipios, de modo que los avances de la Administración Tributaria puedan convertirse en normas de aplicación más amplia.

“Vamos a ver hasta dónde llega la modernización, la simplificación del procedimiento y el uso de las tecnologías”, expresó.

Además, valoró la suspensión de trámites que calificó como engorrosos y costosos, entre ellos los relacionados con las máquinas fiscales, así como la formación de los funcionarios y una mejor información al contribuyente.

Hacia una reforma tributaria integral

El abogado hizo énfasis en que las medidas actuales deberían servir como punto de partida para presentar proyectos que permitan avanzar hacia una reforma tributaria integral.

Precisó que ese proceso requeriría revisar el funcionamiento del Estado, reformular leyes, eliminar tributos que consideró innecesarios, modificar el Código Orgánico Tributario y revisar las contribuciones parafiscales.

Afirmó que cualquier política tributaria tiene que buscar un equilibrio entre las obligaciones del Estado y los derechos de los contribuyentes.

“La voluntad de reforma de la administración tributaria como la normativa sustantiva tiene que ser permanente”, subrayó.

Asimismo, destacó el interés de los agentes económicos por eliminar trabas que dificultan los trámites y valoró que el superintendente del Seniat se haya reunido con distintos sectores para discutir estos cambios, entre ellos la BDT y la Federación de Colegios de Contadores Públicos.

“Estado registral”

Palacios cuestionó la cantidad de registros que se han creado en Venezuela y opinó que el país se convirtió en un “Estado registral”.

“Un registro debe ser para fines administrativos de clasificación y eficiencia y no de control político”, aseguró.

Según explicó, un contribuyente debe poder cumplir con sus obligaciones sin enfrentar procesos innecesarios ni mecanismos que dificulten su permanencia en la formalidad.

“Simplemente tú págame porque me debes. Ahora te lo voy a hacer no con violencia, no con amenazas de cierre”, manifestó.

Adicionalmente, llamó a las pequeñas y medianas empresas a organizarse mediante cámaras de comercio, asociaciones y otros gremios para participar en la discusión de las políticas públicas.

Recordó que mantenerse dentro de la formalidad, aunque pueda resultar costoso, permite acceder a créditos, negociar productos y prestar servicios en mejores condiciones.

Asimismo, dijo que los tributos son necesarios para el funcionamiento del Estado, pero insistió en que su administración debe combinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales con mecanismos más simples, eficientes y respetuosos de los derechos de los contribuyentes.

Caracas / Radio Fe y Alegría Noticias