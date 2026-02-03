Padrino López: FANB apoya esfuerzo del Gobierno encargado para la "unión nacional"

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó este martes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) apoya el "esfuerzo" de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para "promover" la "reconciliación" y la "unión nacional", a un mes del ataque militar de EE.UU. y la captura de Nicolás Maduro.

"Aún con las heridas abiertas, la FANB apoya el esfuerzo que está haciendo la Jefe de Estado al promover la reconciliación, la unión nacional, la recuperación económica y el fortalecimiento del sistema democrático", afirmó el ministro en su Telegram, donde publicó un video con imágenes del ataque militar.

En su mensaje, Padrino López calificó la operación militar estadounidense como "inédita y desproporcionada", y aseguró que la fuerza armada venezolana respondió "con los medios y fuerzas disponibles".

Destacó que la FANB mantuvo "intacta" su "lealtad" a la Constitución y a la presidenta encargada, quien asumió las funciones del Ejecutivo el 5 de enero, y fue reconocida la semana pasada como comandante en jefe por los militares y cuerpos policiales del país.

"Ninguna decisión ha sido tomada en detrimento de la soberanía, ni en menoscabo de la Independencia Nacional", agregó el ministro, quien también homenajeó a los soldados fallecidos durante el ataque.

Caracas / EFE