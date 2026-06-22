OSV: Imprudencia y exceso de velocidad lideran causas de siniestros viales en el país

La coordinadora del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), Rosibel González, señaló que la principal causa de los accidentes de tránsito en el país está relacionada con el factor humano, al considerar que la gran mayoría de estos hechos podrían evitarse con el cumplimiento de las normas viales y una mayor supervisión en las vías.

Durante una entrevista en Radio Fe y Alegría, la especialista afirmó que alrededor del 95% de los siniestros viales son prevenibles si conductores y autoridades aplicaran correctamente las disposiciones de tránsito.

Conductas de riesgo al volante

González explicó que el comportamiento de los conductores tiene un peso mucho mayor que las fallas mecánicas o el estado de las carreteras. En ese sentido, mencionó como factores más frecuentes el exceso de velocidad, la inexperiencia, las maniobras imprudentes, el desconocimiento de las leyes, la conducción bajo efectos del alcohol o sustancias ilícitas, así como el cansancio.

Aunque reconoció que las fallas mecánicas, el deterioro de las vías y las condiciones climáticas también influyen, precisó que su impacto es considerablemente menor en comparación con la conducta humana.

Débil supervisión y transporte público

La vocera del OSV advirtió además sobre el aumento de jóvenes con poca experiencia al frente de unidades de transporte público, lo que incrementa el riesgo de accidentes debido a la limitada supervisión en rutas y puntos de control.

Indicó que la escasa fiscalización también fomenta prácticas como la competencia entre conductores por captar pasajeros y realizar más viajes, especialmente entre quienes trabajan para terceros y dependen de ingresos diarios, lo que puede derivar en conductas riesgosas al volante.

Asimismo, alertó que algunos choferes operan sin la licencia adecuada para conducir transporte público, lo que evidencia debilidades en los mecanismos de verificación por parte de las autoridades.

Llamado a mayor control

González sostuvo que una aplicación más estricta de la ley podría reducir significativamente los siniestros viales. Entre las medidas que consideró necesarias mencionó las multas, la retención de vehículos y la suspensión de licencias en caso de incumplimiento.

También recordó que los accidentes de tránsito representan un problema de salud pública, debido al alto número de lesionados que requieren atención médica y generan gastos que en muchos casos recaen sobre las familias.

Cifras del primer trimestre de 2026

De acuerdo con el balance presentado por el OSV el pasado 29 de abril, entre enero y marzo de 2026 se registraron 360 fallecidos en accidentes de tránsito, con predominio de víctimas masculinas (315 hombres y 73 mujeres). La mayoría tenía entre 20 y 26 años.

El informe también destacó que más del 50 % de los fallecidos (201 casos) eran usuarios de motocicletas. Entre las principales causas identificadas figuran nuevamente la imprudencia, el uso del celular al conducir, el exceso de velocidad, la inexperiencia, el consumo de alcohol, la fatiga y fallas mecánicas como pérdida de frenos o explosión de neumáticos.

Finalmente, González señaló que los estados con mayor incidencia de siniestros viales son Falcón, Anzoátegui y Bolívar, seguidos por Distrito Capital, Aragua y Carabobo, que también registran cifras elevadas.

Barquisimeto / El Impulso