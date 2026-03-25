Osbel Caraballo y Elder Giménez fortalecen la base criolla de Marinos de Anzoátegui

Luego de ocho compromisos disputados en la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Marinos de Anzoátegui continúa fortaleciendo su base criolla con la incorporación de los aleros Osbel Caraballo y Elder Giménez, ambos provenientes de Piratas de La Guaira, informó Eduardo Cáceres, jefe de prensa del Buque.

La franquicia anzoatiguense oficializó la transacción que concreta el regreso de Caraballo al Acorazado Oriental, enviando al conjunto litoralense a los jóvenes Daniel Bastardo y Rubén González. Asimismo, el equipo suma a Elder Giménez en calidad de préstamo por el resto de la campaña.

“En aras de reforzar nuestra plantilla de jugadores nacionales hemos concretado una transacción en la que recibimos a Osbel a cambio de los jóvenes Rubén González y Daniel Bastardo, a quienes le agradecemos su paso por la organización. Además, recibimos en préstamo por lo que resta de temporada al alero Elder Jiménez. Ambos aleros robustecerán nuestro roster por el resto de la campaña regular, en la que necesitamos experiencia para afrontar los 16 partidos restantes de esta etapa", expresó José Barberi, gerente de operaciones deportivas del equipo.

Un regreso

El retorno de Osbel Caraballo representa la llegada de una pieza ya probada dentro del sistema naval. En la temporada 2024, con el uniforme de Marinos, el alero de 1.96 metros disputó 24 encuentros (13 como titular), promediando 5.7 puntos, 2.8 rebotes y 0.7 asistencias en poco más de 15 minutos por partido, además de sólidos aportes defensivos.

En Postemporada, mantuvo su rol como pieza de rotación, participando en 14 compromisos con promedios de 4.2 puntos y 2.7 rebotes, destacando por su eficiencia ofensiva (49% en tiros de campo y 50% en triples).

Con cinco campañas y 88 juegos en el baloncesto profesional venezolano, el guayanés de 27 años aporta experiencia, versatilidad y conocimiento del juego.

Profundidad y rotación

Por su parte, Elder Giménez se incorpora en calidad de préstamo para fortalecer la rotación en el perímetro. Durante la presente temporada con Piratas de La Guaira, vio acción en siete encuentros, registrando promedios de 4.6 puntos y 3.1 rebotes por partido.

Su llegada brinda al cuerpo técnico una alternativa confiable en la posición de alero, ampliando las opciones tácticas en ambos costados de la cancha.

Elder Giménez llegó a las filas del Acorazado Oriental, tras jugar con Piratas de La Guaira

A lo largo de su carrera en el baloncesto venezolano, Giménez acumula ocho campañas y 128 encuentros disputados, con medias de 7.4 unidades, 3.2 rebotes y 1.2 asistencias. Su experiencia incluye pasos por diversas organizaciones del circuito nacional, aportando bersatilidad y conocimiento del juego.

Con estas incorporaciones, Marinos de Anzoátegui apuesta por el equilibrio entre experiencia y profundidad, en busca de sostener su rendimiento competitivo en la SPB 2026, donde actualmente presenta marca de seis victorias y dos derrotas.

Puerto La Cruz / Redacción Web