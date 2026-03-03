Organizaciones venezolanas denuncian asesinato de un periodista y piden una investigación

Organizaciones venezolanas de la prensa denunciaron este martes el asesinato del periodista Walter Jaimes en un sector del estado Mérida (oeste) y exigieron a las autoridades una investigación.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó en X que Jaimes, periodista del municipio Tovar, Mérida, estuvo "desaparecido desde el sábado" pasado y su cuerpo fue localizado el domingo "sin documentación y con el rostro golpeado y quemado, lo que impidió su identificación inmediata".

Según el sindicato, este martes "se confirmó oficialmente que se trata del periodista".

Condena

El SNTP condenó este crimen y exigió a las autoridades "una investigación seria, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y dar con los responsables".

"Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con el gremio periodístico de Mérida en este momento de profundo dolor", agregó.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) también pidió al Estado esclarecer las circunstancias de su muerte y se solidarizó con familiares y amigos.

Más detalles

La organización Un Mundo Sin Mordaza también se sumó a la exigencia de una investigación sobre el asesinato, el cual, dijo, representa "una herida profunda para la libertad de expresión y la seguridad de quienes ejercen el derecho a informar".

El ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, aseguró recientemente que el país suramericano es el más seguro de América, con "menos de tres delitos por cada 100.000 habitantes".

Caracas / EFE