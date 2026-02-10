Organizaciones confirman excarcelación de al menos 18 presos políticos este domingo

Al menos 18 presos políticos fueron excarcelados este domingo 8 de febrero, según pudo confirmar la organización Foro Penal.

Entre los liberados están Luis Somaza, Aldo Rosso, Naomi Arnaudez, Alby Colmenares, Nikoll Arteaga, Ángel Luna, Jesús Armas, Perkins Rocha, Luis Tarbay, Nancy Camacaro y Juan Pablo Guanipa.

Alfredo Romero, presidente de la organización, hizo un primer balance a las 3:00 de la tarde donde confirmó 11 excarcelaciones. Posteriormente, en un balance presentado a las 4:30 p.m., el Foro Penal verificó 18 liberaciones.

Organizaciones políticas y de derechos humanos compartieron en redes sociales las imágenes y videos de varios de los políticos excarcelados durante el día de hoy.

Caracas / Tal Cual