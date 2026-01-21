Organización contabiliza 949 presos políticos en Venezuela

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón emitió hoy un comunicado en sus plataformas, en el que señalan que en Venezuela hay un total de 949 presos políticos, contabilizados hasta el 21 de enero de este año.

“Esta cifra resulta de la verificación de 167 excarcelaciones realizadas desde el 8 de enero, las cuales han sido debidamente corroboradas, así como de la incorporación de nuevos casos denunciados recientemente ante nuestra organización.

Tal como hemos advertido de manera reiterada, existían fundamentos suficientes para considerar que el número real de presos políticos era superior al previamente registrado, debido a factores como el temor, las amenazas y otras formas de intimidación que han limitado la denuncia de estos casos. No obstante, tras el anuncio del inicio de un proceso de excarcelaciones, numerosas familias decidieron reportar situaciones que no habían sido notificadas con anterioridad”, reza un extracto del mensaje.

Durante las últimas semanas, la organización ha realizado un proceso simultáneo de verificación de excarcelaciones y de recepción, validación e incorporación de nuevos casos, lo que explica la cifra actual de 949 presos políticos.

En su publicación Justicia, Encuentro y Perdón mencionaron que entre las personas detenidas se encuentran adultos mayores, adolescentes, personas con enfermedades graves que necesitan atención urgente y mujeres, por lo que instaron a las autoridades a respetar estrictamente los estándares de derechos humanos y a priorizar la atención de personas en situación de especial vulnerabilidad.

¿A qué se dedica Justicia, Encuentro y Perdón?

Según lo publicado en la página web de la ONG, sus representantes realizan monitoreo y atención a los casos de violaciones a los Derechos Humanos, a través de un proceso de documentación, análisis y sistematización de las circunstancias que los rodean, a los fines de accionar ante instancias nacionales e internacionales en procura de la justicia, protección y reparación de las víctimas.

Señalan que la labor la realizan sobre todo para la visibilización de estas violaciones y así dejar en evidencia patrones de las actuaciones de los cuerpos de seguridad, que puedan poner en alerta a la ciudadanía y a la comunidad internacional.

Puerto La Cruz / Redacción web