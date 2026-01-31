Diputados opositores piden que ley de amnistía marque el cierre de la "represión"

Diputados opositores de Venezuela celebraron este viernes el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la propuesta de una ley de amnistía, al tiempo que pidieron que el texto legislativo marque el cierre definitivo de la "represión" y "persecución" en el país.

"Que la Amnistía sea para todos por igual y que marque el cierre definitivo del ciclo de persecución y represión en Venezuela", indicó el parlamentario Tomás Guanipa en un video compartido en X.

Guanipa sostuvo que Venezuela necesita "pasar la página" de la "represión y el miedo" para comenzar una etapa de "libertad para siempre".

Por su parte, el diputado Henrique Capriles dijo, en la misma red social, que la amnistía es un "paso necesario y muy importante" para avanzar al país que quieren "la gran mayoría de los venezolanos".

"El largo capítulo de terror como consecuencia de la persecución, hostigamiento y odio debe ser cerrado ¡PARA SIEMPRE!", expresó.

A su juicio, el anuncio de la ley de amnistía y del cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), toca la "conciencia del país y devuelve esperanza a miles de familias venezolanas que han sufrido la injusticia y la persecución".

"Nadie debe estar preso por pensar distinto ni por alzar su voz. Periodistas, quienes defendieron el voto, quienes alzaron la voz por salarios y pensiones justas, ni el personal médico, estudiantes, amas de casa que solo pensaban distinto nunca debieron estar presos", apostilló.

Igualmente, el diputado Stalin González sostuvo que la propuesta de ley de amnistía abre una nueva página para la "convivencia democrática en el país", por lo que, dijo, espera que el texto legislativo sea amplio, que garantice la libertad de todos los presos políticos y que "la clausura física de este centro (Helicoide) trascienda para poner fin a la represión y a la persecución".

"Este es, sin duda, un punto de inflexión para avanzar en nuestras aspiraciones sobre un sistema político representativo que dé garantías y respuestas a los venezolanos", apuntó en X.

Caracas / EFE