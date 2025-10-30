Opositores denuncian a Diosdado Cabello en España y piden protección al Gobierno

Opositores exiliados en España denunciaron en la Policía al ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, por "amenazas", y pedirán al Gobierno español "protección personal" y para los actos públicos en que participen refugiados.

El exacalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y el abogado del Comando Con Venezuela Tomás Arias registraron este jueves la denuncia, que firman ambos, en el Ministerio del Interior español, así como una petición de reunión con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, para explicarle la situación y explicitar esa petición de protección.

En el programa de televisión 'Con El Mazo Dando' del 23 de octubre pasado, según la denuncia, Cabello "amenazó con supuestos ataques a la dirigencia opositora venezolana en Colombia, Panamá y España", país este último donde se encuentra exiliado, entre otros, "el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia".

El texto cita una serie de "precedentes" en varios países, documentados con informaciones de prensa, para concluir que el "régimen" de Nicolás Maduro "extiende por diversos medios su hostigamiento y persecución de la disidencia política fuera de las fronteras".

En otros, "la Fiscalía de Chile ha determinado que el teniente Ronald Ojeda, venezolano exiliado por razones políticas en dicho país, fue asesinado en una operación ordenada por el hoy ministro del Interior en Venezuela, Diosdado Cabello".

La operación "fue ejecutada el 21 de febrero de 2024 por miembros del Tren de Aragua, organización delictiva que opera en varios países y está vinculada al régimen de Maduro", dice la denuncia. Y en junio de este año ya "fue detenido en Madrid un efectivo" de esa banda.

"Quienes controlan en estos momentos las instituciones del Estado venezolano son individuos que han demostrado -argumenta- su voluntad y capacidad para atentar contra la vida de perseguidos políticos residentes en el extranjero".

Se sienten "perseguidos"

"El terrorismo de Estado que aplica Maduro se extiende más allá de las fronteras venezolanas y eso está plenamente demostrado. Recientemente ha habido un señalamiento directo de Diosdado Cabello de que sabe dónde están los líderes y la gente que disiente en distintos países (…) Numéricamente, ellos saben lo importante que es la diáspora venezolana acá (España)", constató el abogado Arias.

Y añadió: "Nosotros sabemos que aquí hay grupos que nos persiguen, sabemos que hay grupos que entran muchas veces a los actos, a las manifestaciones, a las reuniones…"

Según Ledezma, Cabello dijo "sin remilgo" que se preparen los disidentes en esos países porque pueden ser "objeto o blanco de un atentado". Y "esto lo tienen que saber las autoridades españolas", según el opositor.

"Estamos frente a un régimen que pretende silenciarnos", añadió Ledezma sobre "los crímenes de lesa humanidad" y "terrorismo de Estado" del Gobierno venezolano. Mencionó informes de organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que indican que "Maduro ejecuta seres humanos por la vía extrajudicial".

Por eso, se preguntó: "¿Qué más espera la Corte Penal Internacional para dictar órdenes de captura? ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántos más exiliados necesitan? ¿Cuántas pruebas de torturados necesitan?".

Sobre los ofrecimientos de mediación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo Ledezma que "no puede tener éxito" por el antecedente del fracaso de 16 diálogos entre el Gobierno y la oposición, y lo instó a que exija a Maduro que "entregue el poder y no siga matando" a la vista de las actas electorales del 28 de julio de 2024.

Además, se preguntó qué espera el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez "para reconocer públicamente a Edmundo González" como "presidente electo".

Madrid / EFE