Operaciones de Movistar estarán limitadas por tres días

La compañía de telecomunicaciones Movistar anunció que a partir del jueves 30 de abril, a las 6:00 pm, hasta el sábado 02 de mayo, a las 6:00 pm, realizará una actualización importante a su plataforma de atención al cliente.

Mediante una nota de prensa, la compañía explicó que durante este período se verá afectada la disponibilidad en los canales de atención y autogestión. Es decir, las recargas, consultas y transferencias de saldo, así como la compra de "Paqueticos" o Extradatos estarán suspendidas.

Movistar aseguró que los servicios de conectividad a través de datos, llamadas o mensajes no van a verse afectados por este trabajo.

La compañía exhortó a sus usuarios a tomar previsiones durante este tiempo, y afirmó que el lunes 4 de mayo todos los canales estarán nuevamente operativos en su horario habitual.

Puerto La Cruz / Valeria Bermúdez