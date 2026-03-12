ONG venezolanas piden a Petro que promueva respeto a DDHH en reunión con Delcy Rodríguez

Un total de 26 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas pidieron al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que promueva garantías plenas de derechos humanos para los venezolanos en su encuentro con la mandataria encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, previsto para el próximo viernes.

"Colombia ha desempeñado históricamente un papel relevante en la defensa de soluciones pacíficas, democráticas y respetuosas de la dignidad humana en América Latina", indicaron las organizaciones en una carta dirigida a Petro y publicada en X por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

Las ONG consideran que el liderazgo regional de Colombia puede contribuir a la preservación del orden constitucional, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela. Por esto, pidieron a Petro que promueva medidas orientadas a garantizar el respeto de los derechos civiles y políticos, el debido proceso, la libertad personal, la protección de defensores de derechos humanos, la libertad de todos los presos políticos y el cese de prácticas de persecución por motivos políticos.

Exhorto

Igualmente, exhortaron a que defienda el orden constitucional y la legalidad democrática de Venezuela al expresar preocupación por la situación institucional del país luego de que Rodríguez se juramentara como presidenta encargada tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Rodríguez se juramentó como presidenta encargada de Venezuela el pasado 5 de enero en el Parlamento, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un ataque militar contra suelo venezolano.

Las ONG apuntaron que la Constitución establece "de manera clara" los procedimientos para la sustitución del presidente en sus artículos 233 y 234, "los cuales regulan taxativamente los supuestos de falta absoluta y falta temporal del jefe de Estado".

"La decisión del TSJ que ordena el ejercicio pleno de las atribuciones presidenciales por parte de la vicepresidenta ejecutiva: reconoce expresamente la existencia de una situación no prevista literalmente en la Constitución, no declara formalmente la configuración de una falta temporal, no establece límites temporales al ejercicio del poder", añadieron.

Reunión

Petro se reunirá este 13 de marzo con Rodríguez en un punto de la frontera común, confirmaron el pasado jueves a EFE fuentes oficiales.

El pasado 18 de febrero, Rodríguez y Petro hablaron por teléfono y tras la conversación la presidenta encargada de Venezuela dijo que se reunirían "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista a Colombia.

Según explicó Delcy Rodríguez tras la llamada telefónica con Petro, el objetivo del encuentro es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países".

Bogotá / EFE