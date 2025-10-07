ONG venezolana exige a Fiscalía investigar "agresiones" en una misa por presos políticos

La Organización No Gubernamental (ONG) Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió este martes a la Fiscalía General de Venezuela abrir una investigación ante las "agresiones, amenazas y hostigamientos" que denuncia sufrieron varios de sus integrantes el pasado domingo por parte de personas que identificó como "afectos al chavismo", quienes, dijo, intentaron impedir una actividad de oración en una capilla en Caracas por la liberación de los detenidos.

"Los hechos descritos han sido grabados y ampliamente difundidos en redes sociales y medios digitales, en videos donde se observan claramente los rostros, amenazas y acciones de quienes intentaron impedir la misa, así como la presencia de miembros de grupos paramilitares, llamados 'colectivos', vinculados históricamente con hechos de represión y violencia política", aseguró la ONG en X.

Además, detalló que los presuntos agresores alegaban que llamarían a "una supuesta alcaldesa" para detener la celebración religiosa, "lo que -advirtió- evidencia una coordinación con figuras de poder para respaldar actos de intimidación contra víctimas y creyentes".

"Las grabaciones constituyen pruebas directas que obligan legalmente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) a abrir una investigación", reiteró.

Más exigencias

El comité pidió una investigación penal de oficio "inmediata" que identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de estas presuntas agresiones.

Igualmente, solicitó medidas de protección "urgentes" para las madres, familiares, amigos y defensores que ejercen su derecho a la fe y a la exigencia de justicia en "contextos de riesgo".

El pasado domingo, la ONG convocó a una oración en varios estados del país, en el marco de la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, para pedir a los futuros santos por la liberación de los presos políticos, que son 838 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno y la Fiscalía niega que estén detenidos por estos motivos.

La misa en Caracas se llevó a cabo en la Capilla San Antonio, en el oeste de la ciudad, y, según el comité, desde el principio al menos 10 personas, algunas portando indumentaria con consignas oficialistas, se acercaron con "tono amenazante".

Testimonio

"Nos agredieron verbal y físicamente, profirieron amenazas de encarcelamiento arbitrario y afirmaron tener respaldo de una presunta autoridad municipal para impedir la ceremonia", agregó la ONG este martes.

Asimismo, denunció que, durante la misa, "presuntas feligresas de la comunidad, en realidad funcionarias de inteligencia infiltradas, ingresaron al templo a grabar y fotografiar a los asistentes, extendiendo así la intimidación al interior de la casa de Dios, violando un espacio sagrado donde se celebraba un acto de fe, esperanza y oración".

En agosto pasado, familiares de presos políticos que realizaban una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, fueron agredidos por personas que varias ONG y activistas de derechos humanos identificaron como afectos al chavismo.

La Defensoría del Pueblo reconoció este hecho, aunque aseguró que las personas fueron agredidas por "sujetos aún no identificados", al tiempo que instó a los afectados a presentar una denuncia formal ante la Fiscalía.

Caracas / Redacción Web