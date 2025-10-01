ONG Provea alerta sobre "abuso crónico" de la figura de estado de excepción en Venezuela

La Organización No Gubernamental (ONG) Provea alertó este miércoles sobre el "abuso crónico" de la figura de estado de excepción en Venezuela, luego de que el Gobierno anunciara un decreto de conmoción exterior ante la "amenaza" que, insiste, representa el despliegue de Estados Unidos en el mar Caribe, donde ese país mantiene una flota militar bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"El abuso crónico de la figura de estados de excepción se ha extendido a lo largo de los últimos 10 años, convirtiendo la excepcionalidad en cotidianidad para afianzar el control social sobre la población", indicó la organización en su cuenta de X.

En este sentido, subrayó que en 2015 el Ejecutivo venezolano "promulgó ocho estados de excepción, que afectaron a 26 municipios en cuatro estados fronterizos" ante la "presencia -añadió- del paramilitarismo, narcotráfico y contrabando de extracción".

Para Provea, esto "dio pie a la criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados de 'bachaqueros (revendedores de productos básicos), contrabandistas y traidores a la patria'".

Denuncias

En este contexto, mencionó que efectivos militares "fueron acusados de la presunta comisión de más de 19 asesinatos de indígenas, decenas de víctimas de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes" en el estado Zulia y, además, señaló que en Táchira hubo "desplazamiento forzoso, hacía Colombia, de más de 20.000 personas que huyeron de la violencia".

A partir de mayo de 2016, Venezuela fue "sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado 'estado de excepción y emergencia económica'" que, según la ONG, "usurpó las funciones del Parlamento venezolano", entonces controlado por la oposición, y "brindó una 'legalidad' paralela a la Constitución".

Provea indicó que en septiembre de 2018 se prorrogó el estado de emergencia económica y en marzo de 2020, en medio de la pandemia por la covid-19, se declaró un estado de alarma en el país.

"Ninguno de los decretos de estados de excepción dictados en la era Maduro han cumplido con los principios de proporcionalidad y temporalidad establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción", manifestó la organización no gubernamental.

Más señalamientos

Asimismo, afirmó que esta figura ha sido empleada como "excusa" para "aumentar la represión, la persecución por razones políticas y afianzar el control social de la población bajo la narrativa de la 'defensa de la seguridad de la nación'".

Provea manifestó su preocupación por el reciente anuncio de un decreto de conmoción exterior, un tipo de estado de excepción, bajo la "excusa de la 'defensa de la soberanía'", con el que, a su juicio, se estaría dando "un paso crucial hacia la militarización total del país y escalaría la comisión de abusos contra los derechos humanos".

Este martes, el presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró Maduro tiene "preparado y listo" el decreto de conmoción exterior, un día después de que el mandatario anunciara el comienzo de un proceso de consultas sobre el documento.

Caracas / EFE