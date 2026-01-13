ONG han verificado la excarcelación de 13 presos políticos extranjeros en Venezuela

Al menos 13 ciudadanos extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad han sido excarcelados en Venezuela, según información de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y la dirigencia opositora mayoritaria, cinco días después del anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de "un número importante" de detenidos.

El director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, reportó este miércoles la excarcelación de Sofía Sahagún, española y venezolana, quien, indicó, estaría en camino a Madrid.

Sahagún es la más reciente excarcelada entre los detenidos con otra nacionalidad.

De acuerdo con el reporte del Foro Penal, organización que dirige la defensa de presos políticos, hasta el lunes a las 14:30 hora local (18:30 GMT) había ya 12 extranjeros excarcelados.

Primeros liberados

Los primeros en ser liberados fueron los españoles Miguel Moreno Dapena, José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe Cardona, así como la hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien es defensora de derechos humanos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó de la liberación de estos ciudadanos el jueves y anunció su llegada a Madrid el pasado viernes.

También se reportó la excarcelación de Alejandro González De Canales Plaza, español y venezolano, expareja de San Miguel y quien se encontraba en la cárcel El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

Asimismo, han sido liberados los italovenezolanos Biagio Pilieri -colaborador de la líder opositora María Corina Machado-, y Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco, detenido desde septiembre de 2024.

De igual forma, fueron excarcelados los italianos Alberto Trentini -trabajador humanitario-, y Mario Burló, quienes estuvieron recluidos en la prisión de El Rodeo I, cerca de Caracas.

Tras su excarcelación, el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, informó que Trentini y Burlò se encuentran bien y esperaban en la embajada de Italia en Caracas para regresar a su país.

Más datos

Foro Penal también registró la excarcelación de Luis Fernando Junior Sánchez Flores, colombovenezolano que estaba detenido desde agosto de 2024 y se encontraba en la comisaría de la policía científica de Los Teques, en las afueras de Caracas.

Además, se reportó la liberación de Harari Yaacob Eliahu, preso con doble nacionalidad israelí y argentina, quien fue detenido en octubre de 2024 y se encontraba en El Rodeo I.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes la liberación de Harari, quien ya llegó a Israel.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó este lunes sobre "116 nuevas excarcelaciones", en un comunicado que no detalló las identidades ni las condiciones de estas medidas.

Vigilia

Desde el jueves, familiares de los detenidos se han congregado en las afueras de diversas cárceles en Caracas y otros estados, para buscar información y exigir la liberación de todos los detenidos.

De momento, la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, han verificado entre 56 y 76 excarcelaciones.

Hasta el 5 de enero, antes de los anuncios de excarcelación, Foro Penal contabilizaba 806 presos políticos en el país, de los cuales 86 eran extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad.

Caracas / EFE