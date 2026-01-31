ONG consideran que propuesta de amnistía a presos políticos en Venezuela no es un "perdón"

Varias ONG de Venezuela consideraron este viernes que la propuesta de una amnistía en el país no es un "perdón", luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara un proyecto de ley para tal fin cuando en el país hay 711 presos políticos, según el conteo de Foro Penal.

En opinión de Provea, otra organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, "el anuncio de una amnistía no debe ser concebido, bajo ningún concepto, como un perdón o medida de gracia de parte del Estado".

"Recordamos que estas personas fueron arbitrariamente encarceladas por ejercer derechos amparados en instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución nacional y en las leyes venezolanas", indicó en su cuenta de X.

En este contexto, denunció que ha habido "una escalada sin precedentes" de "graves abusos contra los derechos humanos" mediante la construcción de un "andamiaje jurídico represivo, el control social a través del uso ilegal de la fuerza policial y militar y la instrumentalización de un sistema de justicia cooptado por el Ejecutivo".

Por tanto, apuntó que el Estado no es el que "debe perdonar", sino que "los responsables de graves crímenes" deben "pedir perdón a las víctimas y a la sociedad, y asumir su responsabilidad ante la Justicia por los abusos cometidos".

"Afirmamos que las amnistías no deben obstaculizar el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y la reparación", señaló Provea.

Más opiniones

Por su parte, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que la amnistía no es un "perdón" porque "no implica que se acepte la responsabilidad en ningún ilícito".

En este sentido, precisó que la amnistía es diferente al indulto, ya que el primero, explicó, "es esencialmente una atribución exclusiva del Poder Legislativo", mientras que el segundo compete al presidente.

"El indulto es un perdón, mientras que la amnistía es un olvido. La amnistía es una renuncia de la potestad del Estado para perseguir y sancionar determinados hechos, generalmente con la finalidad de lograr la paz social", añadió.

El concepto de indulto es aplicable, "en principio (salvo en el caso del denominado 'indulto procesal'), a delitos ya sancionados en los que se haya determinado la pena para el reo", explicó Himiob.

En cambio, en el caso de la amnistía, prosiguió, "puede haber delitos o infracciones no sentenciadas, puede haber imputados, investigados o procesados por delitos tipificados en las leyes penales, por infracciones previstas en leyes administrativas o de corte disciplinario, civiles o militares".

"Incluso, es posible que no hayan sido determinados los responsables de los delitos o infracciones cuya amnistía se pretenda", añadió.

Este viernes, Delcy Rodríguez anunció que su Gobierno decidió "impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política desde 1999 al presente", una propuesta que se presentará, dijo, "en las próximas horas" ante el Parlamento.

Caracas / EFE