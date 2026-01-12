ONG: Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela

La Organización No Gubermanental (ONG( Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

#12E 2:43am Desde el @foropenal confirmamos las siguientes excarcelaciones de esta madrugada en Venezuela:



La Crisálida



1) Yuli Marcano Rojas

2) Beverly Polo

3) Deisy Hugles González

4) Raymar Nohely Pérez Alvarado

5) Rosa Carolina Chirinos Zambrano

6) Sonia Josefina… pic.twitter.com/wzLHF6dqmy — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

Caracas / Redacción Web