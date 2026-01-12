lunes
, 12 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

ONG: Al menos 24 presos políticos han sido liberados esta madrugada en Venezuela

enero 12, 2026
Foro Penal anunció las nuevas excarcelaciones de presos políticos / Foto: Prensa Foro Penal

La Organización No Gubermanental (ONG( Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos esta madrugada de las cárceles venezolanas La Crisálida y El Rodeo 1, entre ellos dos de nacionalidad italiana.

"Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada", afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que tiene constancia.

Caracas / Redacción Web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram