One Dream Academy arrancó con las clases personalizadas de baloncesto

Desde el lunes 4 de agosto One Dream Academy (ODA) arrancó con las clases personalizadas de baloncesto dirigidas a jóvenes en el Polideportivo La Caraqueña de Puerto La Cruz.

Humberto Bompart, Axiers Sucre y Julio Bolívar son de momento los encargados de guiar al grupo de muchachos que hasta ahora se han unido a la academia, cuyo enfoque es pulir técnicas pensando en la profesionalización del jugador.

Las clases, así como las inscripciones, son entre las 9:00 am y las 12:00 pm de lunes a viernes en el mencionado recinto deportivo portocruzano. El rango de edad aceptado va desde los 10 hasta los 22 años.

Vale acotar que, además de buscar la mejora de las técnicas vinculadas con la destreza física, One Dream Academy también ofrece herramientas para fortalecer el aspecto mental de los jóvenes. Para eso tienen en el equipo al coach deportivo Marlon Bottini.

Los interesados en formar parte de esta experiencia deben acercarse al Polideportivo La Caraqueña en el horario antes mencionado. También pueden solicitar información vía telefónica (0414-7977099) o a través de la cuenta en Instagram @one.dreamacademy.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo