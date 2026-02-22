'One battle after another' se proclama como mejor película en los premios BAFTA

La cinta 'One battle after another', del director estadounidense Paul Thomas Anderson, se proclamó este domingo como la mejor película de la 79 edición de los premios BAFTA del cine británico, donde partía como favorita con 14 nominaciones.

El thriller de acción protagonizado por Leonardo DiCaprio, Sean Penn o el puertorriqueño Benicio del Toro logró vencer en la categoría reina de los galardones, frente a títulos como 'Hamnet', 'Marty Supreme', 'Sentimental value' y 'Sinners'.

Sorpresa

En este ceremonia, efectuada en Londres, el actor británico Robert Aramayo dio la sorpresa al quedarse con el premio BAFTA en la categoría de mejor actor por su papel en 'I Swear', imponiéndose a los competidores que inicialmente figuraban con más opciones.

A sus 33 años, Aramayo, de ascendecia vasca (norte de España) quedó por delante de otros grandes nombres como Timothée Chalamet ('Marty Supreme'), Leonardo DiCaprio ('One battle after another), Ethan Hawke ('Blue Moon'), Jesse Plemons ('Bugonia') y Michael B. Jordan ('Sinners') y se consagró este domingo como uno de los grandes vencedores de la noche, al llevarse también el BAFTA de estrella revelación.

Londres / EFE