Ola de calor en España: nivel rojo en Andalucía, Cataluña y Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa hoy alertas por calor de nivel rojo (riesgo extremo) en zonas de Andalucía, donde se esperan 44 grados, Cataluña y Comunidad Valencia, mientras que en once comunidades son de nivel naranja (riesgo importante) y en Galicia y Canarias, amarillo (riesgo).

Los avisos por temperaturas extremas estarán activos, mayoritariamente, desde las 13:00 horas y la única comunidad autónoma que no tiene ninguno es Asturias.

Alerta roja

En Andalucía, la alerta roja afecta a la campiña sevillana, donde las máximas pueden llegar a 44 grados. En naranja, Córdoba, con 43 grados en la campiña y 41 en el resto de la provincia. El mismo nivel en Jaén, también con hasta 43 grados en el valle del Guadalquivir y en Morena y Condado, así como 42 grados en zonas de Cádiz y Huelva o 40 en Granada.

El aviso rojo afecta en Cataluña a la depresión central y el prelitoral sur de Tarragona, donde la máxima será de 42 grados y se refiere a las zona más bajas. En el resto, aviso naranja, con 40 grados en la depresión central de Lleida o 39 en zonas de Barcelona, Girona.

En la Comunidad Valenciana las máximas de 42 grados suponen la alerta roja en litoral de Valencia; Alicante, en naranja con máximas de hasta 40 grados, y Castellón, en amarilla, donde se pueden alcanzar los 36.

Alerta naranja

Aviso naranja en toda Extremadura, con termómetros de 41 grados en Vegas de Guadiana (Badajoz) y en la comarca de Tajo y Alagón en Cáceres.

Castilla-La Mancha está prácticamente toda en aviso naranja y las temperaturas más elevadas, de 40 grados, se esperan en Ciudad Real y Toledo, mientras se llegará a 39 en zonas Albacete, Cuenca y Guadalajara.

Castilla y León, en aviso naranja en zonas de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora por máximas de entre 37 y 39 grados. En León, Palencia y Soria la alerta queda en nivel amarillo.

También aviso naranja en la Región de Murcia, donde la máxima puede llegar a 43 grados en la Vega del Segura. Mismo nivel de aviso en la Comunidad de Madrid, con hasta 40 grados.

En Aragón, máximas de 41 grados en el sur de Huesca o la ribera del Ebro de Zaragoza, o de 40 grados en Cinco Villas (Zaragoza) suponen el nivel naranja.

En Cantabria solo está en aviso naranja Cantabria del Ebro con máximas de 37 grados. En Navarra ese nivel de alerta se refiere a al centro y ribera del Ebro, con hasta 41 grados.

En el País Vasco, aviso en Álava, que es naranja en la zona de la rioja, donde el termómetro puede llegar a 39 grados. Mismo aviso en La Rioja, con hasta 40 grados en la ribera del Ebro.

En las islas Baleares, aviso naranja para el sur de Mallorca, por el riesgo de alcanzar los 40 grados, y en Ibiza y Formentera, con máximas de 39 grados.

Avisos amarillos

Galicia tiene activos avisos amarillos por máximas de hasta 38 grados en el sur de Lugo, así como Ourense (Miño, sur y Valdeorras).

En Canarias, el aviso amarillo se centra en cumbres, este, sur y oeste de Gran Canaria, con máximas de 34 grados.

Madrid / EFE