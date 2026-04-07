La OFMA presentará su “Salsa Filarmónica” en Lechería

La Orquesta Filarmónica Metropolitana de Anzoátegui (OFMA) presentará el espectáculo “Salsa Filarmónica” como parte de la conmemoración de sus 20 años de trayectoria. El evento se llevará a cabo el próximo 12 de abril a las 6:00 de la tarde en el Salón de Convenciones del Hotel Eurobuilding de Lechería.

La propuesta musical reunirá a más de 40 músicos en escena, bajo la dirección del maestro Oswaldo Pajares, en una fusión que combina la elegancia de la música sinfónica con la energía de la salsa. El concierto contará con la participación de La Misma Banda y el acompañamiento de Danzas Anzoátegui, en una coproducción con Proeventos Expresión.

El repertorio incluirá reconocidos temas del género, con un recorrido por la obra del cantautor Rubén Blades, como “Decisiones” y “Pedro Navaja”; así como clásicos de Héctor Lavoe, entre ellos “El cantante” y “El Todopoderoso”. También se rendirá homenaje a Gilberto Santa Rosa con interpretaciones de “Yo no te pido” y un medley de sus éxitos más conocidos.

La actividad cuenta con el respaldo de diversas organizaciones comprometidas con el impulso cultural en la región, lo que ha permitido concretar esta propuesta artística que busca acercar la música sinfónica a nuevos públicos.

Las entradas para el espectáculo ya están disponibles desde 10 dólares a través de la plataforma digital de la orquesta. Con este evento, la OFMA reafirma su apuesta por la innovación y la diversidad musical en el oriente del país, celebrando dos décadas de trabajo ininterrumpido.

Lechería / Redacción web