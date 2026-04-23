OFMA llevará la literatura a la música con el concierto “Tocando Historias” en Lechería

La Orquesta Filarmónica Metropolitana de Anzoátegui (OFMA) presentará el concierto “Tocando Historias” el próximo miércoles 29 de abril, a las 7:15 pm, en el Hotel Eurobuilding de Lechería, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro.

Bajo la dirección del maestro Oswaldo Pajares y con la participación de la Sociedad de Curiosos, el evento propone una experiencia que combina música y literatura, al evocar relatos, poemas y leyendas que inspiraron a compositores universales.

El programa incluye obras como la suite Peer Gynt de Edvard Grieg, basada en el drama de Henrik Ibsen; Erlkönig de Franz Schubert, inspirada en un poema de Johann Wolfgang von Goethe; y el vals de La Bella Durmiente de Tchaikovsky, fundamentado en relatos de Charles Perrault y los Hermanos Grimm.

Asimismo, se interpretará el poema sinfónico Sensemayá del compositor mexicano Silvestre Revueltas, pieza que traslada al público a una atmósfera ritual inspirada en los versos del escritor cubano Nicolás Guillén.

La iniciativa forma parte de las actividades de la OFMA en sus dos décadas de trayectoria, con el objetivo de fortalecer la conexión entre las artes y promover el desarrollo cultural en el oriente venezolano. Las entradas para la única función están disponibles desde 10 dólares a través del portal oficial de la orquesta orquestaofma.com.

Lechería / Redacción web