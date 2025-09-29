Oficializaron nuevas tarifas del transporte público en rutas de Puerto La Cruz

Desde el fin de semana fueron ajustadas las tarifas del transporte público en sus diferentes modalidades en las rutas de Puerto La Cruz, dando cumplimiento a la nueva Gaceta Oficial N° 43.218.

El presidente del Instituto Autónomo de Transporte Municipal de Sotillo, Johan Hernández, informó que el viernes 26/9 empezaron a entregar los tarifarios a los presidentes de líneas que hacen vida en las jurisdicción.

Ratificó que en autobús el precio del pasaje quedó igual que a nivel nacional, es decir Bs 40, mientras que en carros por puesto fue aumentada de Bs 50 a Bs 80.

Líneas hacia zonas rurales

En el caso de las líneas que laboran hacia la zona rural del municipio Sotillo (El Rincón, San Diego y Las Carmelitas), debido a que la cantidad de kilómetros es superior, la tarifa fue fijada en 50 bolívares en la modalidad autobús.

Transportistas recibieron tarifarios el viernes pasado / Foto: Cortesía

Varios transportistas comenzaron a cobrar estos nuevos costos por traslados desde el sábado, mientras que la mayoría ajustó sus tarifas desde este lunes 29 de septiembre.

Pasajes preferenciales

El director de Transporte de Sotillo recordó que los adultos mayores y personas discapacitadas pueden usar el servicio de forma gratuita.

En el caso de los estudiantes de básica y diversificado, Hernández detalló que se mantiene el beneficio de medio pasaje de lunes a viernes, pero deben estar uniformados.

Es importante mencionar que la gaceta también establece que los transportistas podrán aplicar 20% de aumento de las tarifas después de las 8:00 de la noche, así como los domingos y días feriados.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez