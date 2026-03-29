Ocho trabajadores fueron rescatados del interior del Turimiquire

Autoridades del Gobierno nacional informaron este domingo 29 de marzo el rescate exitoso de ocho técnicos especializados que habían quedado atrapados en el túnel de trasvase Guamacán, perteneciente al sistema hídrico del Turimiquire, mientras realizaban labores para la restitución del servicio de agua en Cumaná, estado Sucre.

La información oficial, difundida a través de un comunicado de la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, precisó que los trabajadores fueron rescatados sanos y salvos tras una operación conjunta de organismos de seguridad y atención de emergencias, que permitió su extracción segura de la estructura.

El pronunciamiento se produce luego de que, el sábado, medios regionales reportaran una situación de alarma en el túnel del Turimiquire, donde inicialmente se manejaba la versión de que ocho personas habían resultado intoxicadas y trasladadas a un centro de salud en la comunidad de Santa Fe, sin que existiera confirmación oficial en ese momento.

El equipo de El Tiempo intentó comunicarse con autoridades vinculadas al caso para obtener declaraciones adicionales; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Operación de rescate coordinada

Según el comunicado, la respuesta inmediata del Estado permitió activar un despliegue de alto nivel, con participación de distintos organismos bajo estándares técnicos, lo que garantizó una operación precisa para salvaguardar la vida del personal involucrado.

Las autoridades indicaron que los técnicos realizaban trabajos vinculados a la recuperación del suministro de agua en la región oriental, cuando sus vidas se vieron comprometidas dentro de la infraestructura, aunque no se ofrecieron detalles sobre las causas específicas del incidente.

Sin detalles sobre las causas

Hasta ahora, el Gobierno no ha precisado cómo ocurrió la situación que dejó atrapados a los trabajadores dentro del túnel, ni si existieron fallas técnicas o condiciones de riesgo previas en el sistema.

El comunicado oficial destacó que el resultado del operativo reafirma la capacidad de respuesta y la articulación de las instituciones ante situaciones de emergencia, así como el compromiso con la protección de los trabajadores que prestan servicio en áreas estratégicas.

Emergencia hídrica

Desde hace más de 30 días, amplias zonas del estado Sucre, incluida su capital Cumaná, así como comunidades de Nueva Esparta, permanecen sin servicio de agua por tubería debido a un derrumbe que obstruyó el túnel de trasvase del sistema Turimiquire.

Desde entonces, se mantienen labores para despejar el acueducto y restituir el suministro, aunque las autoridades no han establecido una fecha de culminación.

Ante esta situación, los ciudadanos han recurrido a la compra de cisternas y agua embotellada, e incluso, en casos extremos, a ríos y playas para abastecerse del vital líquido y atender sus necesidades diarias, en medio de la emergencia hídrica decretada en la entidad.

Cumaná / Redacción Web