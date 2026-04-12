OBE celebró con una gala cultural 21 años de la creación del organismo

La Organización Bolivariana Estudiantil (OBE) celebró en el municipio Bermúdez, en el estado Sucre, su aniversario n° 21 con una gala cultural en el teatro del Ateneo Luis Mariano Rivera, con presentaciones de cantantes y grupos de danzas locales.

Yasel Velásquez, vocero en Sucre y coordinador del ente en la jurisdicción, destacó que la OBE es una organización que forma líderes estudiantiles en todo el territorio nacional, además de ser un organismo que lucha para salir adelante cada día con la masa de alumnos. “Son 21 años de responsabilidad y dirigencia estudiantil”.

Destacó que como estudiantes se dedican a defender sus derechos y deberes, además de salir adelante por la calidad educativa.

Hizo un llamado, desde el estado Sucre, al resto del país para que sepan que en el municipio cuentan con una dirigencia estudiantil organizada.

Destacó el enlace con la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela (Feuv), en materia de actividades y una agenda que también llevan a cabo en los liceos del municipio. “Sigamos formándonos y luchando por los estudiantes”.

Sucre / Yumelys Díaz