Nuevo aumento de pasaje, otro golpe al bolsillo de usuarios de Puerto La Cruz

Además de las constantes variaciones de precios de los alimentos, así como de los bienes y servicios, por el comportamiento irregular del dólar en el país, los habitantes de Puerto La Cruz acaban de sufrir otro golpe a sus bolsillos: un nuevo aumento de pasaje.

Desde esta semana, en las rutas de la zona norte del estado Anzoátegui establecieron el precio por traslado en Bs 100 en autobús y Bs 200 en carros por puesto.

Y aunque pareciera un precio accesible, e incluso "insuficiente" según los transportistas, la realidad es que cuando un usuario saca la calculadora para comprobar cuánto gasta en pasaje al mes, las cifras preocupan a más de uno.

Cálculo

En caso de que la persona sólo utilice la modalidad de autobús, tendría que invertir Bs 200 al día, Bs 1.000 semanal y 4 mil bolívares al mes (casi $9 / tasa BCV: Bs 455,25).

Todo esto si sólo aborda una unidad para ir y otra para regresar, no obstante, para nadie es secreto que muchos ciudadanos se suben a más de un autobús (2 o 3) para llegar a su lugar de trabajo o estudio.

Ahora bien, la historia se complica un poco más si el usuario utiliza -o se ve obligado a utilizar- carros por puesto, ya que la tarifa se duplica.

Si se hace el mismo ejercicio aplicado en la modalidad de bus, entonces la persona gastaría a diario 400 bolívares y semanal Bs 2.000.

Mientras que al mes, el gasto ascendería a 8 mil bolívares, lo cual se traduce en más de 17 dólares oficiales.

Estos cálculos pueden variar según la cantidad de unidades que aborde la persona al día o incluso la cantidad de personas que usen transporte público en una familia, que en su mayoría son dos o tres integrantes.

Preocupación

Para muchos, desde hace varios años "uno trabaja para pagar pasaje".

"En mi caso siempre debo gastar más porque en Oropeza Castillo no hay autobuses, es decir, nosotros dependemos de los carritos y prácticamente salgo todos los días. De lunes a viernes voy al trabajo, pero sábado y domingo a veces salgo a hacer otras cosas, entonces cuando vienes a ver el gasto es impresionante. Desde el año pasado he estado evaluando con mi esposo si buscamos un crédito o algo y compramos una moto, porque el pasaje nos lleva muertos", comentó Gabriela Ramírez, una diseñadora que vive en Oropeza Castillo, en Puerto La Cruz.

Mientras tanto, el obrero Luis Millán considera que no se debió permitir un aumento de pasaje en estás fechas.

"Se viene escuchando que en mayo aumentarán por fin el sueldo, así que ellos van a querer aumentar el pasaje otra vez y ya serían tres en este año. Yo entiendo lo de los respuestos y que todo está caro, pero ya es mucho lo que uno gasta en transporte cada mes", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez