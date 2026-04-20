Nueva Esparta exige justicia ante el maltrato animal

Nueva Esparta se sumó formalmente a la propuesta de reforma del artículo 478 del Código Penal Venezolano, una iniciativa presentada ante la Asamblea Nacional.

El objetivo principal es que el maltrato animal sea tipificado como un delito grave, garantizando así sanciones penales efectivas y contundentes contra cualquier acto de crueldad en el país.

La concentración, realizada en la plaza Bolívar de Porlamar, reunió a representantes de al menos 15 asociaciones de protección animal de la región. Los activistas manifestaron su preocupación por el incremento de casos de crueldad, denunciando que, bajo el marco legal actual, los responsables no enfrentan castigos ejemplares que frenen estas acciones.

Patricia Perasso, proteccionista presente en la actividad, destacó la importancia de elevar la voz en defensa de quienes no la tienen.

Para los organizadores, la actualización de una ley que no ha sido tocada en décadas es fundamental para que los esfuerzos de los voluntarios y fundaciones tengan un respaldo jurídico real.

Por su parte, la abogada y proteccionista Mariu Valor instó a una colaboración estrecha entre el Estado y la ciudadanía. Entre sus propuestas destaca que cada alcaldía disponga de una oficina de bienestar animal para canalizar denuncias de forma inmediata, además de implementar programas educativos que fomenten el respeto y la empatía desde la infancia.

La jornada cerró con un llamado a las autoridades regionales y municipales para que abran espacios de atención permanente.

Los defensores de los animales coinciden en que la violencia contra las mascotas es un reflejo de agresividad social que debe atenderse de manera integral para lograr una convivencia pacífica en cada municipio.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero