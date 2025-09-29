lunes
Niuman Romero anunció su retiro del béisbol

septiembre 29, 2025
Se espera que Romero sea homenajeado con un juego de despedida / Foto: Cortesía

El venezolano Niuman Romero anunció este lunes a través de un comunicado su retiro del béisbol, con un agradecimiento especial a los Caribes de Anzoátegui, equipo que calificó como su "hogar y familia".

En el escrito, publicado en su cuenta de Instagram, el capitán de la tribu manifestó que “ha sido un camino lleno de aprendizajes, sacrificios y grandes satisfacciones”. Además, saludó a sus compañeros, entrenadores, personal técnico y directivos que lo acompañaron durante su travesía.

“Hoy cierro este capítulo con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que entregué lo mejor de mí en cada juego. Me despido como jugador, pero seguiré siendo siempre parte del beisbol, de la tribu y de esta gran afición que tanto amo”, dijo.

De acuerdo con el gerente deportivo de la Tribu, Otto Padrón, "el plan con Niuman es rendirle un homenaje por tan extraordinaria carrera y aporte a Caribes de Anzoátegui en todos los sentidos y hacerle un juego de despedida”.

Puerto La Cruz

