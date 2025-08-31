Niños del sector Villahermosa fueron atendidos en la Farmacia Comunitaria Simón Bolívar

La Farmacia Comunitaria Simón Bolívar, que funciona en la sede del Ministerio de Obras Públicas en Carúpano, estado Sucre, recibió la visita de un grupo de niños de la comunidad Villa Hermosa, como parte de los planes recreativos que se realizan en las distintas comunidades del municipio Bermúdez.

Gloria Farías, coordinadora del ente sanitario, informó que los pequeños estuvieron acompañados por sus madres y la líder territorial de ese sector.

Señaló que atendieron a los niños con una charla sobre lo que es la Farmacia Comunitaria y su función. Asimismo, fueron atendidos por pintacaritas.

También recibieron atención en salud, por parte de la médico del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Simón Bolívar, Nurielkys Márquez. Los pequeños fueron pesados, revisados por la doctora y se les hizo entrega de sus medicamentos, y golosinas.

Sucre / Corresponsalía Carúpano