Niño de 11 años falleció ahogado en un río del sector Santa de Güiria en el municipio Valdez

Un niño de 11 años de edad falleció este martes, en el sector Santa Inés de la parroquia Güiria del municipio Valdez, en el extremo este del estado Sucre, cuando se lanzó a un río de la zona y se hundió, muriendo ahogado.

El adolescente, identificado como Emmanuel Santiago Piñango Hernández, residenciado en el sector Macho Muerto, en la calle Las Flores de Güiria, al parecer se encontraba pasando una tarde de diversión con amigos, cuando ocurrió la tragedia.

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Ingreso a la morgue

El cuerpo del jovencito ingresó a la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci de Carúpano, municipio Bermúdez, en una unidad radio patrullera del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Güiria.

Tras su desaparición en el caudal, el pequeño fue localizado sin vida aguas abajo de donde se lanzó.

Sucre / Yumelys Díaz