Nicolás Maduro y su esposa se declaran no culpables de todos los cargos ante el tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon este lunes no culpables de todos los cargos a los que se enfrentan ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) durante la primera comparecencia.

Barry Pollack, el abogado de Maduro, afirmó en el tribunal de Nueva York que «por el momento no solicitará la libertad bajo fianza», aunque no descartó hacerlo más adelante.

"Soy inocente, soy un hombre decente", dijo Maduro y sostuvo que sigue siendo el presidente de Venezuela.

La próxima audiencia será el 17 de marzo.

Nueva York / EFE

 ET 

