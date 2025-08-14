Nick Trogrlic-Iverson trabajará para Bravos de Margarita en la próxima campaña

El derecho canadiense Nick Trogrlic-Iverson es el tercer refuerzo importado confirmado por Bravos de Margarita, de cara a la campaña 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Es un relevista con el repertorio para tener éxito en el equipo. Recta por encima del promedio con pitcheos secundarios efectivos. Nos ayudará mucho en el bullpen”, explicó el gerente deportivo de los insulares José Manuel Fernández a Trina Ballesteros, jefa de prensa de la escuadra oriental.

Con amplia experiencia en circuitos independientes, Trogrlic-Iverson en este 2025 vio acción en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con Rieleros de Aguascalientes, con quienes dejó record de 2 victorias, 1 revés y 5.84 de efectividad, en 57.0 innings de labor, todos en calidad de relevo.

Palabras del jugador

“Jugar en esta liga es sumamente emocionante, especialmente, dado el talento de los jugadores que estarán allí. He querido experimentar el béisbol invernal en Venezuela y sé que será una experiencia increíble”, expresó el nuevo brazo bravo.

Asimismo, agregó: “Conozco la competitividad de la liga y lo importante que es ganar. No hay nada más divertido que estar en un equipo ganador y estoy deseando formar parte de eso con los Bravos”.

El aporte

Sobre su aporte a Bravos de Margarita, el derecho se define como “una persona que traerá intensidad y emoción al campo todos los días. Y no solo eso, también puedo lanzar en cualquier rol que el equipo me necesite. Me gusta atacar a los bateadores con todos mis lanzamientos para conseguir mucho contacto débil. Siempre que pueda ayudar al equipo a ganar, querré estar en el juego”, concluyó.

Junto al serpentinero canadiense, el panameño Abdiel Saldaña y el dominicano Claudio Custodio son los tres foráneos confirmados, hasta ahora, por Bravos de Margarita para la venidera zafra.

Porlamar / Redacción Web