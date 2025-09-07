Nick Struck lanzará para Tigres de Aragua en la próxima campaña de la LVBP

Tigres de Aragua completó su importación para el inicio de la temporada 2025-2026 con el lanzador Nick Struck, anunció el equipo a través de sus redes sociales.

Según Alexander Mendoza, jefe de prensa de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), el derecho, de 35 años de edad, cuenta con amplia experiencia en ligas independientes y durante el invierno, que incluye pasantías en México, República Dominicana y Venezuela.

Struck, que formó parte de las granjas de Cachorros (2010-2013) y Dodgers (2014), viene de desempeñarse como relevista de los Olmecas de Tabasco en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Apariciones

Con ese equipo hizo 32 apariciones y exhibió un promedio de 6.00 carreras limpias y un WHIP de 1.63, en 33.0 innings de labor.

“Para nadie es un secreto que nuestra importación iba a estar integrada por pitchers. Struck es un lanzador veterano, de quien sabemos lo que puede hacer. Este año estuvo relevando, pero no es su rol habitual. Ha sido abridor, prácticamente toda su carrera y ha sido protagonista en rotaciones en los que equipos en los que ha estado en invierno y verano”, destacó Víctor Gárate, gerente deportivo del club, en una conversación con la LVBP.com.

Struck se unirá a los también iniciadores extranjeros Ronnie Williams y Collin Wiles, Andrew Schultz y Jhon Romero, al igual que Cory Thompson como los extranjeros de la tropa felina para el próximo curso que se iniciará el 15 de octubre, cuando Tigres visite a Cardenales de Lara, vigente monarca, en Barquisimeto.

Caracas / Redacción Web