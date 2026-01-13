Netanyahu confirmó liberación del preso israelí Jacob Harari, que estaba en Venezuela

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este martes la liberación por parte de autoridades venezolanas del preso israelí Jacob Harari, privado de libertad por el Gobierno de la nación sudamericana "durante más de un año junto a otros rehenes occidentales".

"El primer ministro felicitó a la familia Harari y les deseó buena salud, una pronta recuperación y el regreso a la normalidad tras la pesadilla que vivieron", aseguraron hoy desde la oficina de Netanyahu en un comunicado.

Desde el jueves, más de cincuenta presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

Aterrizaje

Harari (72 años), que ya ha aterrizado en Israel, conversó con Netanyahu junto a sus dos hijas.

Su liberación se produce como parte de medidas de excarcelación del Ejecutivo venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez actualmente, tras presiones de la Administración Trump, que hace 10 días capturó al expresidente Maduro en Caracas a través de una sofisticada operación militar.

El gabinete de Netanyahu detalló en su nota que el primer ministro "expresó su agradecimiento" al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Mossad por su trabajo, y "quiso agradecer a los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Austria y Italia por la ayuda que brindaron a Israel en el proceso de regreso de Jacob a su tierra natal".

Familiares de presos políticos en Venezuela aún no liberados siguen reuniéndose cada noche a las afueras de cárceles como la de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, como parte del proceso de liberación de un "número importante" de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades.

Cifras de ONG

La Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 21:15 horas del lunes (01:15 GMT del martes) la excarcelación de 56 personas, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registró hasta las 21:10 hora local (01:10 GMT del martes) un total de 73.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario informó temprano este lunes de "116 nuevas excarcelaciones", pero no dio detalles en el comunicado, donde señaló que estas medidas "han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".

Caracas / Jerusalén / EFE