Murió de un infarto la madre de uno de los detenidos tras protestas postelectorales

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) reportó este sábado el fallecimiento de la señora Yarelis Salas, de 39 años, quien fuera madre de Kevin Orozco, uno de los detenidos durante las protestas ocurridas después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024.

De acuerdo con la organización, la mujer sufrió un infarto, luego de participar en una vigilia donde clamaba por la "buena noticia" que "nunca llegó": la liberación de su hijo.

"Su muerte es un doloroso recordatorio del costo humano que la persecución política impone no solo a quienes están privados de libertad, sino también a sus familias", dijo JEP en su cuenta de X.

Justicia, Encuentro y Paz recordó que en estos momentos hay muchas madres que viven en una espera interminable, "ante la impotencia y el miedo constante de perder a sus hijos sin haber podido abrazarlos en libertad".

Kevin Orozco, de 25 años, se encuentra privado de libertad, tras ser acusado de los presuntos delitos de "conspiración y menoscabo a la integridad nacional".

"Esta realidad constituye una forma de crueldad institucional que vulnera derechos fundamentales y profundiza el daño irreparable causado a las víctimas y a su entorno familiar", acotó la ONG, al exigir la liberación de las personas presas por motivos políticos.

