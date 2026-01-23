Muere la madre del doctor Jorge Yéspica pocas horas después de ser excarcelado

Pocas horas después de ser excarcelado el doctor Jorge Yéspica, medios nacionales reportaron que su mamá, Carmen Dávila, falleció sin conocer la noticia.

Mientras el especialista en ginecología estuvo privado de libertad, la señora Dávila se mostró en varias ocasiones exigiendo la libertad de su hijo.

Yéspica, de 66 años, se encontraba detenido en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) desde hace 14 meses, tras manifestarse a favor de los derechos de menores detenidos y cuestionar la gestión de Nicolás Maduro en redes sociales.

De acuerdo con el portal Efecto Cocuyo, el doctor, de origen español, fue acusado de incitación al odio. Mientras se encontraba en el lugar, familiares denunciaron que sufrió deterioro en su salud, aislamiento y presuntas torturas que dejaron hematomas en su cuerpo.

Caracas / Redacción web