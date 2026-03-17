MSC Cruceros incorpora a la Isla de Margarita en su catálogo global de destinos y excursiones

La gigante naviera italiana MSC Cruceros ha incluido oficialmente a la Isla de Margarita dentro de su selecto inventario de destinos internacionales. A través de su portal web, la compañía, que opera en los cinco continentes y visita más de 100 países, ya muestra una detallada guía de excursiones y puntos de interés en el estado Nueva Esparta, posicionando nuevamente a la región en el mapa del turismo de lujo europeo y global.

La descripción de la naviera destaca la variedad de la Perla del Caribe, que va desde el dinamismo comercial de Porlamar y Pampatar, hasta las bellezas naturales que ofrece. Entre los sitios recomendados para los cruceristas se encuentran el Castillo de San Carlos Borromeo, la árida belleza de la Península de Macanao y el Parque Nacional Laguna de La Restinga, descrito como un santuario de biodiversidad ideal para el avistamiento de especies marinas y aves como la Cotorra Margariteña.

Por el momento, la información disponible en la página de MSC Cruceros se centra en las "Shore Excursions" (excursiones en tierra). El portal enfatiza la experiencia de la auténtica hospitalidad venezolana y ofrece opciones que van desde la emblemática Playa El Agua hasta zonas más tranquilas como Manzanillo y El Yaque, buscando atraer tanto a familias como a amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos.

Expectativa

A pesar de esta promoción internacional, el sector portuario local se mantiene a la expectativa de nuevos arribos. El dato oficial más reciente de una operación de gran escala se remonta al 3 de enero de 2023, cuando el crucero Amadea atracó en el Puerto Internacional de El Guamache, municipio Tubores de Nueva Esparta, con 498 pasajeros y 294 tripulantes europeos. Aquel evento rompió una sequía de 15 años sin naves de este tipo; sin embargo, desde entonces no se han registrado nuevos desembarcos de turistas internacionales vía crucero en la isla.

La inclusión de Margarita en el catálogo de MSC representa un avance en la visibilidad del destino, considerando que la línea es reconocida por sus buques modernos y una fuerte presencia en mercados clave como Europa y Sudamérica. No obstante, queda pendiente por confirmar si esta exposición digital se traducirá en el corto plazo en el regreso físico de sus naves a aguas venezolanas.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero