Motrasalud asegura que los empleados públicos no tienen nada que celebrar ante los salarios que perciben 

Este jueves 4 de septiembre se conmemora el Día del Empleado Público en Venezuela, como una manera de reconocer el trabajo de quienes laboran en la administración pública y su contribución al desarrollo del país. Sin embargo, para el Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en el estado Anzoátegui, no hay nada que celebrar en esta fecha.

El coordinador general de la organización gremial, Edisson Hernández, manifestó en nombre del sector que, actualmente, lo que existen son motivos para seguir luchando desde cualquier área de trabajo para conseguir mejores condiciones.

"Desde Motrasalud, los trabajadores públicos seguiremos reclamando salarios, jubilaciones, pensiones justas y seguridad social porque muchos trabajadores sobreviven día a día", expresó.

De acuerdo a Hernández, la mayoría de los empleados cada vez que terminan su jornada de trabajo en la dependencia pública se dedican a vender cosas desde sus casas o salen a la calle a ofrecer sus servicios en diferentes rubros, porque el salario no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas.

"El llamado es para el gobierno nacional, a que aumente el salario acorde a la canasta alimentaria, como lo establece el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", enfatizó el dirigente gremial.

Barcelona / Elisa Gómez