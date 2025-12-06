Motorizado perdió la vida tras sufrir un accidente en la vía principal de San Diego

A tempranas horas de este sábado 6 de diciembre fue ingresado el cuerpo de un hombre a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en Barcelona, para los protocolos de ley.

Fue identificado como Antonio José Araguache, de 45 años de edad, quien presentó politraumatismos.

Se conoció que Araguache perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito pasadas las 2:00 am, cuando se desplazaba en una moto Bera SBR de color negro, en la vía Principal de San Diego, cerca de la bodega La Consentida, en el municipio Juan Antonio Sotillo.

Extraoficialmente se supo que el motorizado se vio involucrado en una colisión con otro vehículo, del cual se desconocen mayores detalles.

Al sitio acudieron funcionarios de seguridad y rescate para atender la emergencia pero Araguache, al parecer, ya carecía de signos vitales por el fuerte impacto que recibió.

Sotillo / Elisa Gómez