Monaguense Van Ruyven gana medalla en Canadá

El atleta monaguense Ian Van Ruyven comenzó el 2026 igual que como terminó el 2025: subiendo al podio en el campeonato de patinaje sobre hielo Súper Series de Invierno de Canadá.

Van Ruyven (11), nativo de Maturín, se quedó con la medalla de plata de la justa de British Columbia, con puntuación de 21,12, escoltando al campeón de la categoría prejuvenil, Enzo Wang.

Everett Mok cerró el podio.

Logro

Van Ruyven, que finalizó el 2025 con una medalla de bronce tras recuperase de una fractura en una de sus muñecas, completó el programa de entrenamiento para subir un escaño en el podio, en comparación con su última competencia.

En la cita participaron más de 200 atletas en 19 categorías.

Santiago / León Aguilar