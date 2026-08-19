Ministra Henao asistirá a un evento internacional de energía en Estados Unidos

La ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Paula Henao, estará este miércoles en la ciudad de Houston (Texas) para participar en un evento estratégico con empresas estadounidenses.

El encuentro podría saldarse con la firma de acuerdos para que petroleras independientes del país norteamericano comiencen a participar activamente en la producción de crudo en la nación caribeña, según reveló el portal Politico.

La presencia de Henao ha sido confirmada en el marco de una jornada orientada a promocionar la Venezuela Energy Week (Semana de la Energía de Venezuela), una feria internacional de inversión programada para finales de febrero en Caracas.

Acuerdos

De acuerdo con EFE, varias petroleras no pertenecientes a los grandes conglomerados estadounidenses se preparan para suscribir contratos de producción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). De concretarse, la iniciativa supondrá un paso significativo hacia una mayor apertura del sector energético venezolano al capital privado de EE. UU.

Está previsto que los contratos se firmen formalmente durante las actividades en Houston, aunque no se han precisado aún los nombres de las compañías involucradas ni los términos económicos específicos de los compromisos.

Estos potenciales acuerdos ampliarían de forma considerable la presencia de empresas estadounidenses en el parque petrolero venezolano. La medida se alinea con la estrategia impulsada durante los últimos meses por la Administración del presidente Donald Trump para promover el retorno del capital privado al sector energético de Venezuela.

La información trasciende en un contexto donde Washington ha presionado activamente a diversas operadoras para que participen en la reactivación productiva del país caribeño, al tiempo que múltiples firmas internacionales han comenzado a explorar nuevas oportunidades comerciales en el territorio.

Realidad actual

Por un lado, el Gobierno estadounidense ha presentado el incremento de la producción venezolana como una herramienta para estabilizar el suministro global de crudo. Por otro, Caracas busca dinamizar la atracción de divisas e inversión extranjera para reactivar su principal fuente de ingresos económicos.

Desde la captura del gobernante Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero, el Gobierno estadounidense ha estructurado un marco legal y financiero diseñado para flexibilizar las sanciones e instrumentar licencias que faciliten la explotación de petróleo y otros recursos naturales en Venezuela.

En ese sentido, cabe recordar que el Departamento del Tesoro emitió en marzo una licencia especial destinada a autorizar a empresas estadounidenses a operar, explotar y comerciar con crudo venezolano, abriendo el camino para la serie de negociaciones que hoy se consolidan en territorio tejano.

Caracas / Redacción Web