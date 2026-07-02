Ministra de Transporte reporta daños estructurales en siete estados tras el doble sismo

A casi una semana del doblete sísmico que sacudió al país el pasado 24 de junio, el Ministerio para el Transporte confirmó que siete entidades registran daños estructurales.

De acuerdo con el balance oficial presentado por la jefa de esa cartera, Jacqueline Faría, los estados afectados son La Guaira, Caracas, Miranda, Falcón, Aragua, Carabobo y Yaracuy.

La ministra detalló que la autopista Caracas-La Guaira, una de las principales arterias viales del país, fue inspeccionada en su totalidad junto a sus tres viaductos y túneles, y ratificó que cuenta con condiciones de seguridad para ser transitada.

No obstante, Faría precisó que, debido a la envergadura de las estructuras, se han instalado testigos de medición diaria para detectar cualquier movimiento. Hasta el momento, acotó, el monitoreo no reporta desplazamientos en los viaductos, mientras personal técnico evalúa filtraciones menores y pérdida de material en puntos específicos de los túneles.

Monitoreo

Añadió que las labores de contingencia en el estado La Guaira también se concentran en remover los múltiples derrumbes generados por los temblores en la carretera principal, trabajos que se encuentran en su fase de finalización.

Asimismo, Faría indicó que están inspeccionando la carretera de Puerto Maya para desplegar maquinaria pesada hacia la zona y realizando trabajos en cuatro fallas de borde en la vía Chuspa-Chirimena, con el objetivo de habilitar el acceso de vehículos livianos hacia el estado Miranda.

Respecto a los puentes afectados en el litoral central, la funcionaria especificó que uno de los tres que están sobre el río San Julián, en Caraballeda, quedó completamente deshabilitado por fallas estructurales, mientras que el de Caraballeda 2 y el de La Lucha mantienen restricciones parciales de circulación vial mientras se ejecutan las obras de mejora.

Caracas / Redacción Web / El Carabobeño