Ministra de Salud: gobierno está adquiriendo dosis de vacunas para enfrentar brote de fiebre amarilla

La ministra de Salud de Venezuela, Nuramy Gutiérrez, aseguró este viernes que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez está adquiriendo las nuevas dosis necesarias para atender el brote de fiebre amarilla registrado recientemente en el país tras el resurgimiento de la enfermedad en América Latina desde finales de 2024.

En entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Gutiérrez señaló que seguirán el proceso de vacunación, priorizando a los estados Aragua, Barinas, Lara y Portuguesa, que son los lugares donde, dijo, las autoridades tienen la certeza de que el virus está circulando.

"Estamos estimando que, aproximadamente, bloquear el virus en estos primeros estados y arrancar con el resto de los estados que nos falta, puede ser dos meses más o menos", indicó en la entrevista.

En una nota de prensa del Ministerio de Salud, Gutiérrez reiteró que Venezuela presenta actualmente un brote de fiebre amarilla por lo que intensificó la vacunación contra el virus.

La funcionaria sostuvo que en el resto del país "también están garantizadas las vacunas" contra la fiebre amarilla e hizo un llamado a la población a inmunizarse contra esta enfermedad.

El Ministerio de Salud publicó una infografía en Instagram con datos de casos y decesos por fiebre amarilla en países como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Guyana, pero no reveló las cifras de Venezuela.

El jueves, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció que se unirá a la campaña de reforzamiento de vacunación contra la fiebre amarilla, según informó el Ministerio de Defensa en una publicación en redes sociales.

Encuentro

El reforzamiento de esta campaña se anuncia luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reuniera con el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país suramericano, Armando De Negri Filho, con el fin de establecer "lineamientos de cooperación técnica" para "fortalecer el sector sanitario" del país.

En el último año, Venezuela ha recibido donaciones de vacunas contra fiebre amarilla, polio, de pentavalente, SRP, PCV10 y rotavirus provenientes de varios países como India, Corea del Sur, Rusia, Brasil y otros.

En 2024, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría indicó que "en los últimos 10 años el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) no logra alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal" en Venezuela.

Asimismo, señaló que "los indicadores de nuevas vacunas y actualización del esquema muestran que (el) PAI (de) Venezuela se encuentra muy retrasado en la incorporación de nuevas vacunas".

Caracas / EFE