Militantes de Vente Venezuela tomaron calles de Puerto La Cruz

Pasadas las 4:30 pm de este sábado 29 de agosto, simpatizantes del partido Vente Venezuela marcharon desde las inmediaciones del Farmatodo de Los Cerezos hasta la calle El Silencio del sector Los Yaques.

En la caminata estuvo presente el dirigente nacional Omar González, quien arribó al estado Anzoátegui este viernes 28, tras más de un año fuera del país en condición de asilo.

En la movilización la mayoría de las personas estaba vestida de color azul y muchos portaban banderas del partido y del tricolor nacional.

Esta es una de las diferentes actividades que está promoviendo Vente para llamar a un cambio político en el país.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez