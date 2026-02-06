Miguel Díaz-Canel: "Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos"

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró este jueves que la isla «está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos» sobre «cualquier tema», para construir «una relación entre vecinos civilizada» y de «beneficio mutuo».

En una inusual comparecencia televisada, el mandatario señaló que la isla está en disposición de hablar con Washington desde una «posición de respeto» a la «soberanía» y la «autodeterminación» del país caribeño sin «abordar temas» que, para el Ejecutivo de La Habana, se puedan «entender como injerencias».

«De un diálogo como ese se puede construir una relación de vecinos civilizada», subrayó el presidente cubano.

Entre las temáticas en las que el Gobierno cubano estaría dispuesto a abordar con Estados Unidos están los «temas migratorios, de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, medioambientales (…) la colaboración científica», entre otros.

No es la primera vez que Díaz-Canel, en medio de la escalada de tensiones con el país norteamericano tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el bloqueo petrolero a la isla, apunta que su Gobierno está abierto al diálogo.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una fotografía de archivo

El pasado 12 de enero, en una publicación en X, el mandatario cubano aseguró que el Gobierno está dispuesto a «sostener un diálogo serio y responsable» sobre «bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia».

Un «plan de preparación para la defensa»

Por otra parte, Díaz-Canel anunció que su país ha iniciado un «plan de preparación para la defensa» debido a la creciente agresividad de EE.UU. en la región.

“Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó el mandatario.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba revisó y aprobó el 18 de enero “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de EE.UU. a Venezuela que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, agregó Díaz-Canel.

Además, el mandatario explicó que el plan de preparación para la defensa desplegado desde enero comprende la “preparación del sistema defensivo de todo el país desde el municipio hasta el Consejo Nacional”.

El concepto de la Guerra de todo el pueblo es una estrategia impulsada en los años ochenta por el entonces presidente Fidel Castro y se basa en la movilización general de la población cubana para enfrentar una posible agresión

La postura de Cuba ante Trump

Díaz-Canel también negó que La Habana tenga conversaciones con Estados Unidos, después de que el presidente Trump instase al país caribeño a «alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde».

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había negado el martes, en entrevista con EFE, que La Habana esté diseñando conjuntamente con EE.UU. una mesa de negociación.

La operación militar estadounidense en Caracas significó para La Habana, además del golpe a un aliado regional clave, el fin de suministro energético vital para la isla.

Distintos expertos estiman que de los 110.000 barriles diarios de petróleo que precisa Cuba para satisfacer sus necesidades energéticas, Venezuela le aportó en 2025 unos 30.000.

Trump dio otra vuelta de tuerca más a la presión sobre Cuba al firmar el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles comerciales a todos los países que suministrasen petróleo a la isla.

La Casa Blanca insiste en que están negociando con Cuba

Entretanto, la Casa Blanca insistió en que EE.UU. y Cuba sí están en negociaciones e instó a La Habana a realizar declaraciones «prudentes».

«Como ya he reiterado, el presidente (Donald) Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho está teniendo lugar con el Gobierno cubano», explicó hoy en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando le preguntaron por las declaraciones más recientes del Ejecutivo de la isla.

Fotografía de archivo de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en Washington (EE.UU.)

«Creo que, dado que el Gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de EE.UU.», añadió la portavoz.

Leavitt respondió así a las recientes afirmaciones del propio Diaz-Canel sobre las negociaciones, que contrastan con las que realizó Trump en los últimos días, quien ha asegurado en varias ocasiones que su Administración está teniendo una negociación con Cuba, incluso a alto nivel.

Cuba / EFE