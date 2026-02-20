México afirmó que hay conversaciones para mediar entre EE.UU. y Cuba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que existen conversaciones para explorar si el país puede facilitar el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, al tiempo que reiteró que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria en medio de la aguda crisis económica que vive la isla, agravada por el bloqueo petrolero de Washington.

“Hay pláticas para ver si es factible, pero depende de los dos gobiernos. O sea, no solamente de la voluntad del Gobierno de México, sino de la voluntad del Gobierno de Cuba y de la voluntad del Gobierno de Estados Unidos y de las condiciones también que en el marco de su autodeterminación pudiera estar estableciendo el Gobierno de Cuba”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sin ofrecer más detalles al respecto, Sheinbaum agregó que México continuará apoyando al país caribeño y llamó a otros Estados a sumarse.

“Ojalá se sumen más países. Nosotros vamos a seguir enviando ayuda, apoyo”, dijo.

Subrayó, asimismo, que la cooperación incluye iniciativas ciudadanas además de las gubernamentales.

“No solamente el gobierno (está) apoyando a Cuba, al pueblo de Cuba, sino también ya hay muchas iniciativas ciudadanas. México siempre ha sido solidario, siempre, y no va a ser la excepción”, insistió.

La presidenta enmarcó estas acciones en los principios constitucionales de política exterior.

“Creo que ha sido siempre una posición de México y eso hay que defenderla. Número uno, la autodeterminación de los pueblos. La no intervención, la solución pacífica de los conflictos”.

En esa línea, reiteró que las decisiones políticas corresponden a cada nación.

“Los únicos que pueden decidir el gobierno de Cuba son los cubanos. Los únicos que pueden decidir el gobierno de México somos las y los mexicanos. Nadie más. No debe haber ni injerencia ni invasiones”, remarcó.

La pasada semana llegaron a La Habana dos buques mexicanos cargados de más de 814 toneladas de víveres y otros bienes en forma de ayuda humanitaria.

Sheinbaum ha indicado que habrá un nuevo envío de ayuda aunque no ha precisado cuándo se producirá, el segundo que realizará México ante el recrudecimiento de la situación humanitaria de Cuba por el anuncio de sanciones de Estados Unidos a los países que suministren petróleo a la isla.

Pese a criticar las sanciones anunciados por Estados unidos, México ha reconocido que ha frenado "por lo pronto" los envíos de combustible a la isla caribeña.

Ciudad de México / EFE