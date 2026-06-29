Medicamentos e insumos para bebés son las prioridades en centro de acopio de Playa Mansa

Medicamentos, agua, enlatados e insumos para bebés son las prioridades que tienen actualmente en el centro de acopio de Playa Mansa, en Lechería, que ha sido uno de los principales puntos de recolección de donaciones para los afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

Deiker Piamo, voluntario, detalló que para los niños más pequeños están requiriendo pañales, toallas húmedas, fórmulas lácteas, compotas y cremas hidratantes. También indicó que se necesitan guantes, tapabocas y botas de seguridad, pues son los implementos que constantemente les piden desde las zonas perjudicadas.

El vocero aprovechó para agradecer a los que se han unido todos estos días a la labor que hacen en las instalaciones del Colegio Juan XXIII, a la vez que resaltó que quienes se quieran sumar son bienvenidos porque "ahorita lo que necesitamos es manos".

Ayuda diaria

Hay que destacar que desde la semana pasada el centro de acopio ubicado en Playa Mansa se ha convertido en uno de los principales puntos de recepción de insumos que posteriormente son enviados hacia Caracas, La Guaira y la población de Morón, estado Carabobo.

"Ayer (domingo 28 de junio) salió un camión extenso con medicinas, más que todo para los hospitales", comentó Piamo, quien también dijo que en horas de la mañana de este lunes 29 enviaron un vehículo de carga pesada hacia Morón y al mediodía estaban preparando otro con destino a La Guaira.

El voluntario aseguró que también están atentos a los damnificados que llegan a la entidad anzoatiguense para también ayudarlos con algunos insumos.

Finalmente dijo que las labores en el centro de acopio se mantendrán por esta semana en un horario aproximado entre las 10:30 am y las 7:00 pm, aunque resaltó que siempre se extienden un poco más.

Lechería/ Javier A. Guaipo