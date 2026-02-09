MCM denunció que "hombres armados" se llevaron a Juan Pablo Guanipa tras ser liberado

La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció a la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se llevaron al dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

"Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata", manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.

"Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación", publicó Ramón Guanipa en las redes sociales del exdiputado.

En un video, detalló que su padre se encontraba en una actividad a las 11:45 pm, sin precisar dónde, cuando "fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación".

El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia (PJ), aseguró que el Gobierno lo detuvo "mientras se movilizaba de sitio", al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

"Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color plateado", señaló PJ en su cuenta de X.

Caracas / EFE