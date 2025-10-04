Matt Givin reforzará al cuerpo de pitcheo de Leones del Caracas

Los Leones del Caracas anunciaron la contratación del lanzador derecho estadounidense, Matt Givin, para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según el departamento de prensa de la LVBP, Givin, de 26 años de edad, viene de lanzar con Milwaukee en la American Association, un circuito independiente.

El tirador dejó balance de 4-2, con 3.42 de efectividad en 28 encuentros, seis de ellos como abridor. En su trabajo, cubrió 52.2 innings, en los que concedió 14 boletos y ponchó a 56.

Paso por Marlins

Givin firmó con los Marlins de Miami, tras ser seleccionado en la ronda 20 del draft amateur de 2017. Debutó como profesional a finales de julio y brilló en la Liga de la Costa del Golfo para novatos (23.1 entradas lanzadas, 0.39 de efectividad, 0.94 de WHIP). Esa actuación impulsó significativamente su potencial, al punto que MLB Pipeline lo ubicó como el prospecto número 24 en el sistema de Ligas Menores de Miami.

Pero en abril de 2018, Givin, se sometió a una cirugía Tommy John, que le llevó a perderse toda la temporada. El procedimiento fue realizado por el Dr. James Andrews, connotado especialista.

Vuelta al diamante

Regresó en 2019 y se mantuvo en las filiales de los peces hasta 2023, cuando fue dejado libre. En 2024 pasó a los Yanquis de Nueva York y lanzó con tres equipos: Tampa (Clase A), Somerset (Doble A) y Scranton/Wilkes-Barre (Triple A).

En seis años en Ligas Menores, Givin dejó balance de 15-11 y un promedio de anotaciones limpias de 3.68 (111 CL/ 271.1 IP), 86 base por bolas y 233 abanicados.

