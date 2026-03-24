Materán le ganó el duelo de venezolanos a Sifontes en la liga de Brasil

El alero José Santiago Materán estuvo intratable desde la línea de tres puntos para ganarle el duelo de venezolanos al base Yohanner Sifontes, en la victoria 96-84 de Baurú sobre Unifacisa, en la continuación de la Liga de Básquetbol de Brasil (NBB).

El "Dragao", bajo la tutela de Materán, se impuso 28-24 tras el primer cuarto y se fue al descanso con ventaja de 58-41, para dedicarse a administrar el trámite del juego a partir de entonces.

Por Baurú (20-13), que ascendió al séptimo escaño, Materán se destacó con 23 puntos (7-6 en triples), cuatro rebotes, dos asistencias y dos recuperaciones.

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Por Unifacisa (16-16), que sigue 12do en la clasificación, Sifontes se distinguió con 16 tantos, tres capturas, un par de asistencias y tres robos de pelota.

En otro choque, Flamengo (25-6) se hizo fuerte en su feudo, el Maracanazinho, y sometió 84-79 a Paulistano (20-13) del base criollo Edson Tovar.

Los cariocas se mantienen segundos en la clasificación y los paulistas siguen séptimos, pero ahora igualados con Baurú.

Por Paulistano, Tovar se hizo notar con tres puntos, cuatro rebotes y una asistencia.

Santiago / EFE