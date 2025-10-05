Mataron a un hombre de múltiples balazos en el sector El Muco al sur del municipio Bermúdez

Un hombre, identificado como Luis Eduardo Morales, de 30 años, fue asesinado a tiros la madrugada de este sábado, en la vía Principal de la urbanización Manuel Salvador Salinas, en El Muco, al sur de Bermúdez, en el estado Sucre.

La víctima, que era vecino del barrio 22 de Agosto de la parroquia Santa Rosa, fue acribillado, en las cercanías del Liceo Metropolitano José Eusebio Acosta.

Vecinos escucharon las detonaciones y se alarmaron, pero nadie se atrevió a salir a verificar qué estaba pasando.

Rápidamente, se hicieron presentes en el sitio comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, Policía Municipal de Bermúdez, así como detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que se encargaron del levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue del hospital Santos Aníbal Dominicci.

Ajuste de cuentas

Se desconocen las circunstancias en las que Morales fue abaleado. Autoridades presumen que sea un ajuste de cuentas.

Un exjefe policial que prefirió omitir su identidad, dijo que se trata de un tipo de crimen que hacía mucho tiempo que no ocurría en el municipio y agregó que espera no sea un retorno de viejas prácticas delictivas.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano